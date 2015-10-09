Лидер "Кайрата" нашел новый клуб после ухода и срыва трансфера

Стало известно, где продолжит карьеру российский защитник Егор Сорокин после ухода из футбольного клуба "Кайрат", передают Vesti.kz.

Как сообщает российский инсайдер Иван Карпов, Сорокин будет играть в Китае. 30-летний центрбэк должен был оказаться в "Ухань Фри Таунс" и даже подписал с ними предварительный контракт. Однако за два дня до матча Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" — китайцы сообщили Егору, что отказываются от договоренностей. Впереди маячил суд, но игрок нашёл другой клуб из Суперлиги и переходит туда.

Это "Чэнду Жунчэн" — в среду Сорокин прилетел в Чэнду, где его представил команде главный тренер Алоизи. Завтра по плану медосмотр и подписание контракта на два года.

В прошедшем сезоне экс-защитник "Рубина" и "Краснодара" играл за "Кайрат", который покинул в конце января. За полтора года в алматинском клубе Сорокин провёл 54 матча, забил два гола и отдал две результативные передачи. Также россиянин был близок к переходу в "Торино", имелись варианты в Корее, США и Турции.

В сезоне-2025 "Чэнду Жунчэн" занял третье место в китайской Суперлиге.

