КПЛ
Вчера 14:52
 

Лидер "Кайрата" нашел новый клуб после ухода и срыва трансфера

Егор Сорокин. ©ФК "Кайрат"

Стало известно, где продолжит карьеру российский защитник Егор Сорокин после ухода из футбольного клуба "Кайрат", передают Vesti.kz.

Стало известно, где продолжит карьеру российский защитник Егор Сорокин после ухода из футбольного клуба "Кайрат", передают Vesti.kz.

Как сообщает российский инсайдер Иван Карпов, Сорокин будет играть в Китае. 30-летний центрбэк должен был оказаться в "Ухань Фри Таунс" и даже подписал с ними предварительный контракт. Однако за два дня до матча Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" — китайцы сообщили Егору, что отказываются от договоренностей. Впереди маячил суд, но игрок нашёл другой клуб из Суперлиги и переходит туда.

Это "Чэнду Жунчэн" — в среду Сорокин прилетел в Чэнду, где его представил команде главный тренер Алоизи. Завтра по плану медосмотр и подписание контракта на два года.

В прошедшем сезоне экс-защитник "Рубина" и "Краснодара" играл за "Кайрат", который покинул в конце января. За полтора года в алматинском клубе Сорокин провёл 54 матча, забил два гола и отдал две результативные передачи. Также россиянин был близок к переходу в "Торино", имелись варианты в Корее, США и Турции.

В сезоне-2025 "Чэнду Жунчэн" занял третье место в китайской Суперлиге.

