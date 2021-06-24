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Лидер "Астаны" обратился к болельщикам после объявления трансфера в испанский клуб

Лидер "Астаны" обратился к болельщикам после объявления трансфера в испанский клуб
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Защитник сборной Армении Вараздат Ароян попрощался с казахстанскими болельщиками. Сегодня, 24 июня, "Астана" объявила об его уходе в испанский "Кадис", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Дорогие болельщики, я не так долго играл за "Астану", но честно хочу сказать, что этот клуб и город стали для меня родными и мне очень нравится тут. Клуб с большой историей. Я рад, что стал частью этого клуба, но к сожалению я должен уехать. Я подписал контракт с испанским клубом. Очень жаль, что уезжаю в середине сезона, но так получается - это жизнь футболиста. Очень полюбил болельщиков, город, клуб и все, что связано с "Астаной". Желаю вам удачи, чтобы стать чемпионами. Алга, "Астана"!", - сказал он.

Напомним, что контракт с 28-летним игроком подписан до 2023 года. "Кадис" минувший сезон завершил на 12-м месте из 20.

За астанчан Вараздат провел 15 матчей (13 в чемпионате и два в Суперкубке Казахстана), в которых отличился забитым мячом и результативной передачей. Столичный клуб уже нашел ему замену.

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Метки:
КПЛ-2021 Астана ФК Ла Лига

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