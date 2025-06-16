Многолетний лидер "Астаны" Марин Томасов продолжает демонстрировать невероятный уровень и штамповать голевые действия в казахстанской премьер-лиге (КПЛ). Полузащитник, которому в августе исполнится 38 лет, стал главной звездой матча 12-го тура против "Окжетпеса" (5:2). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о достижениях хорвата в этой игре.

В одной из самых интригующих встреч 12-го тура было действительно жарко. За 90 минут команды забили семь голов. Причем к 26-й минуте именно гости из Кокшетау вели в два мяча. Но в дальнейшем забивали исключительно игроки "Астаны", и особую роль в этом сыграл Томасов.

В моменте с первым голом хорват играючи разобрался с соперником в штрафной и выдал пас Усману Камара на пустые ворота - ассист и 1:2:

Спустя четыре минуты Томасов на фланге убежал от соперника и, находясь под давлением защитника, выдал точный навес с нерабочей правой ноги на- второй ассист и 2:2:

Еще до перерыва Томасов оформил третье голевое действие, реализовав пенальти. Таким образом гол и два ассиста - счет 3:2:

На 57-й минуте Томасов выдал еще один голевой пас, на сей раз на. Счет 4:2 - гол и три ассиста:

Томасов оторвался от Сатпаева в таблице по "гол+пас"

Перед этой игрой у Томасова и 16-летнего Дастана Сатпаева из "Кайрата" было по 11 очков по системе "гол+пас". С этими показателями они лидировали в списке самых результативных футболистов чемпионата.

Однако вчерашний перфоманс Марина вывел его на первое место с отрывом - теперь у него 15 голевых действий после 12 туров - семь голов и восемь ассистов. Сатпаев идет на втором месте с 11 баллами (8+3), а топ-3 замыкает другой футболист "Кайрата" Жоржиньо Монтейру - 10 (5+5).

Лидер "Астаны" уже в шестой раз набирает 4 голевых действия за матч

За восемь неполных лет в составе "Астаны" Томасов уже удивлял общественность подобными подвигами. Вчера он в шестой раз в футболке столичного клуба оформил четыре голевых действия за одну игру.

В сезоне-2018 выдал 3+1 в матче с "Иртышом" (4:0)В сезоне-2019 выдал 2+2 в матче с "Актобе" (4:1)В сезоне-2019 выдал 4+0 в матче с "Актобе" (5:0)В сезоне-2021 выдал 0+4 в матче с "Атырау" (6:2)В сезоне-2022 выдал 3+1 в матче с "Кайратом" (6:0)В сезоне-2025 выдал 1+3 в матче с "Окжетпесом" (5:2).

Два года назад он тоже выдал нечто похожее в игре с "Окжетпесом", забив трижды и заработав пенальти. Но в данном случае мы рассматривали чистые ассисты в его исполнении, без заработанных стандартов и добиваний. Поэтому эта встреча в учет не шла.

Кстати, пять голевых действий за матч оформить лучшему бомбардиру и ассистенту в истории клуба никогда не удавалось. Но с такой игрой не исключено, что шансы на это еще будут.

Бабаян в восторге от игры Томасова в 37 лет

На послематчевой пресс-конференции главный тренер столичных Григорий Бабаян был не очень доволен игрой команды, акцентируя внимания на ошибках в обороне. Но когда он заговорил о Томасове, то риторика сразу же изменилась.

"Также хотел бы отметить Томасова, который поучаствовал в четырех голах. Он - большой пример, большой профессионал. И не только для нашей команды, но и украшение для всего чемпионата. И в свои 37 лет дает такой объем и вытворяет такие вещи. Молодец. Сегодня он был настоящим лидером и вел за собой команду", - сказал тренер.

Если Марину удастся и дальше сохранять такую стабильность, то в еврокубках именнл он вновь должен будет повести команду за собой, уже в девятый раз подряд.

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Фото: ФК "Астана"©️