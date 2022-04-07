"Легионеры сильнее". Почему воспитанникам "Астаны" пора уходить в аренду

"Астана" наиболее громко и масштабно поработала на трансферном рынке и отчетливо намерена вернуть чемпионский титул КПЛ. Однако эти амбиции вновь закрывают дорогу собственным воспитанникам. Корреспондент Vesti.kz подробнее рассказывает о положении местных игроков.

Изначально приход Срджана Благоевича мог быть воспринят позитивно со стороны молодой части казахстанского состава "Астаны". Ведь в "Каспие" сербский специалист исправно доверял местным игрокам, и они развивались при нем. Среди наиболее ярких примеров - Максат Тайкенов, Амандык Набиханов и Талгат Кусяпов. К слову, Кусяпов вернулся в "Астану" вместе с Благоевичем.

Несмотря на интересный подбор воспитанников, Благоевич в рамках большого клуба (предусматривающего высокие цели и давление) выбрал совершенно иную кадровую стратегию. "Астана" подписала множество новичков во все линии и фактически максимально отдалила от основы молодежь.

Тот же Кусяпов вышел в двух из четырех матчей (один раз на замену). Чем казахстанец значительно уступает украинцу Бескоровайному, пока не совсем понятно. У основных игроков молодежной сборной Саги Совета, Султана Сагнаева и Станислава Басманова на троих 35 игровых минут за четыре тура. Совет вообще не выходил в этом сезоне, Сагнаев и Басманов появлялись лишь в концовках на замены.

И пока нет абсолютно никаких намеков для улучшения ситуации. В атаке у "Астаны" уже пять опытных и статусных игроков - Аймбетов, Влут, Томасов, Эуженио и Камара. В такой компании Басманову вряд ли светит что-то больше, чем нынешние выходы на 5-10 минут.

У Сагнаева прямой конкурент - Исламбек Куат. Да, матчей в сезоне много, возможно, ротация последует, тем более у Сагнаева и Благоевича вроде бы есть правильный коннект (Султан признавал класс тренера, а серб ранее брал его в аренду в "Каспий"). Но сам хавбек недавно высказался довольно категорично: "В клубе нет доверия к местным воспитанникам. Больше давит результат, играют более опытные. Возможно, это и наша вина, но будем стараться, работать. Но я могу уйти в аренду. Будет видно, вообще хотелось бы играть за "Астану", получать больше практики".

Показательно еще и то, что в недавнем матче с "Махтараалом" вместо не игравшего Куата вышел профильный центрбек Поляков, а Сагнаев снова наблюдал за игрой со скамейки.

Что касается обороны, здесь у Совета и Кусяпова положение не менее сложное. Место левого латераля забронировал за собой Брайан Силва, там же способны при необходимости сыграть Бейсебеков и Оганесян. В центре защиты у "Астаны" есть Рахманов, Поляков, Бескоровайный и все тот же универсал Бейсебеков. То есть Кусяпов - это четвертый-пятый выбор на позицию.

Казалось, что помочь казахстанцам может приход в тренерский штаб Кайрата Нурдаулетова, который работает с этими футболистами в молодежной сборной. Но даже он предельно реалистично смотрит на ситуацию: "Мы разговариваем, советуемся со штабом, но надо честно сказать, что нынешние легионеры в клубе чуть посильнее наших ребят".

Что лучше, год просидеть и, возможно, поиграть лишь на ранних стадиях в Кубке страны за "Астану" или уйти в команду попроще, но иметь реальные шансы на основу и практику в КПЛ? Посмотрим, что выберут воспитанники столичного клуба.

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