Легионеры и казахстанцы. Опубликован топ-10 самых дорогих игроков КПЛ

Transfermarkt представил десятку самых дорогих футболистов казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Если бы не пандемия, стоимость игроков была бы более высокой. Тем не менее рейтинг возглавил польский полузащитник "Кайрата" Яцек Гуральски. Интересно, что в первой тройке оказались еще два новоявленных чемпиона - Раде Дугалич и Дино Миканович. В списке значатся шесть игроков "Кайрата", три представителя "Астаны" и только один игрок "Тобола".







Ранее Transfermarkt опубликовал топ-10 самых дорогих футболистов Казахстана.



Отметим, что "Кайрат" стал чемпионом КПЛ-2020, второе место досталось "Тоболу", третье - "Астане". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.