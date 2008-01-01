Легионеры и казахстанцы. Опубликован топ-10 самых дорогих игроков КПЛ

В нем превалируют футболисты "Кайрата".

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 14:29

Transfermarkt представил десятку самых дорогих футболистов казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Если бы не пандемия, стоимость игроков была бы более высокой. Тем не менее рейтинг возглавил польский полузащитник "Кайрата" Яцек Гуральски. Интересно, что в первой тройке оказались еще два новоявленных чемпиона - Раде Дугалич и Дино Миканович. В списке значатся шесть игроков "Кайрата", три представителя "Астаны" и только один игрок "Тобола".



Ранее Transfermarkt опубликовал топ-10 самых дорогих футболистов Казахстана.

Отметим, что "Кайрат" стал чемпионом КПЛ-2020, второе место досталось "Тоболу", третье - "Астане". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Метки:
Футбол КПЛ-2020 Тобол ФК Кайрат ФК Астана ФК Гуральски Яцек
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 14:29
© 2008 - 2020 ТОО «EML»