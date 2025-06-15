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Легионер сделал честное заявление о Карповиче после ухода из "Елимая"

©IG/mulicfejsal

Покинувший стан "Елимая" сербский нападающий Фейсал Мулич прокомментировал свой уход из клуба. Также он высказался о главном тренере семейчан Андрее Карповиче, сообщают Vesti.kz.

"Мой уход? Я попросил "Елимай" освободить меня от обязательств.

Я искренне желаю тренеру успехов. Поскольку "Елимай", как претендент на чемпионство, собрал качественный состав, тренер подвергается давлению, но я не скажу о нем ничего плохого. Надеюсь, Карпович пройдет этот этап достойно", - сказал он в интервью BorodAbata.kz.

Отметим, что 30-летний Мулич провел 12 матчей за "Елимай" и забил три гола. Он присоединился к команде в начале года на правах свободного агента. В начале июня стало известно о его уходе из клуба.

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Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
2 Астана 12 8 3 1 23-10 27
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14
9 Туран 12 3 2 7 11-15 11
10 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
11 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4

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