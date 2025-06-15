Покинувший стан "Елимая" сербский нападающий Фейсал Мулич прокомментировал свой уход из клуба. Также он высказался о главном тренере семейчан Андрее Карповиче, сообщают Vesti.kz.

"Мой уход? Я попросил "Елимай" освободить меня от обязательств. Я искренне желаю тренеру успехов. Поскольку "Елимай", как претендент на чемпионство, собрал качественный состав, тренер подвергается давлению, но я не скажу о нем ничего плохого. Надеюсь, Карпович пройдет этот этап достойно", - сказал он в интервью BorodAbata.kz.

Отметим, что 30-летний Мулич провел 12 матчей за "Елимай" и забил три гола. Он присоединился к команде в начале года на правах свободного агента. В начале июня стало известно о его уходе из клуба.

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