Легионер клуба КПЛ стал отцом в 13 лет? Его возможный сын переходит в "Спортинг"

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил любопытную историю относительно форварда "Кызылжара" Сенина Себаи, передают Vesti.kz.

Ранее португальский "Спортинг" объявил о трансфере Ивана Сенина Себаи 2006 года рождения — полного тезку своего возможного отца Сенина Себаи.

🟢⚪️ EXCL: 2006 born talent Yvan Sebai Senin from Abidjan City will join Sporting Clube de Portugal with immediate effect.



Contract signed for next 3 years plus 2 year option. pic.twitter.com/Lk4JBnR0aS