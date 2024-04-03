Автор: Димаш Тулегенов

Карагандинский "Шахтер" выдал катастрофически плохой старт в новом сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ). В трех турах горняки потерпели три поражения с общим счетом 0:8. Поэтому отставка главного тренера Игоря Солошенко не стала большим сюрпризом для футбольной общественности.

Теперь исполнять обязанности главного тренера "Шахтера" будет местная легенда - Андрей Финонченко. Бывшему нападающему карагандинцев уже не впервой без подготовки принимать пост тренера после отставок коллег, но он всегда готов помочь родному клубу. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об очередной попытке 41-летнего специалиста.

Финонченко родился в Караганде, начал заниматься футболом в "Шахтере", вырос там в профессионала, а затем отдал все 17 лет карьеры родной команде. В 434 матчах за горняков он забил 126 голов, и оба этих показателя являются рекордными в Караганде. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом страны (2011, 2012), завоевал Суперкубок (2013) и Кубок Казахстана (2013).

Также Финонченко сыграл ключевую роль в историческом достижении отечественного футбола. Он стал одним из тех, кто вывел "Шахтер" в групповую стадию Лиги Европы в 2013-м. Тогда казахстанский клуб впервые был представлен в осенней части еврокубков.

Завершив игровую карьеру по итогам сезона-2016, Финонченко не просто остался в футболе, но и не стал никуда уходить из "Шахтера". Он работал и ассистентом тренера, и исполняющим обязанности главного рулевого, и даже трудился в качестве спортивного директора карагандинцев.

Его ждет четвертый период работы в родном клубе в роли исполняющего обязанности главного тренера. Даже представить сложно, чтобы одному человеку приходилось столько раз быть промежуточным вариантом в одном и том же клубе, пока не найдут нового наставника.

Но Андрей Юрьевич готов на все ради успехов своей команды, верность и преданность которой он демонстрирует уже более двух десятков лет. Давайте вспомним, как лучший бомбардир КПЛ-2003 и лучший футболист Казахстана-2013 занимал эту роль в предыдущие годы.

После увольнения Еременко: первый блин комом

Сезон-2017 был первым для Финонченко после окончания игровой карьеры. Ту кампанию в роли главного тренера "Шахтера" начинал российско-финский специалист Алексей Еременко. Но уже вскоре тренер был уволен, а случилось это уже по итогам 14-го тура КПЛ.

В той игре "Шахтер" крупно проиграл в гостях "Астане" (1:4). Вследствие этой неудачи горняки опустились на последнюю, 12-ю строчку в таблице. После стало известно, что "Шахтер" уволил Еременко, который трудился в клубе с лета 2016-го.

В июне Финонченко официально значился и.о. главного тренера в трех матчах команды, хотя к тому моменту уже было известно, что новым наставником карагандинцев станет Саулюс Ширмялис. Тем не менее при Андрее Юрьевиче команда крупно проиграла в гостях "Кайрату" (1:4), дома обыграла "Атырау" (2:0), а затем уступила все тому же "Атырау" в кубковой выездной встрече (0:3).

После увольнения Журавеля: короткий горький опыт

В сезоне-2018 "Шахтер" провел первую половину сезона с наставником из Беларуси Владимиром Журавелем. При нем команда выигрывала в среднем одну из четырех игр в КПЛ, но добралась до полуфинала Кубка Казахстана.

После вылета из кубкового турнира от "Атырау" (1:3) Журавель сам обратился к руководству карагандинцев, чтобы расторгнуть контракт. Но в итоге его попросили отработать еще один матч - выезд с "Актобе". Команда проиграла со счетом 0:2 и контракт с Журавеля с "Шахтером" был расторгнут.

В следующих двух матчах, в июле 2018-го, команду на поле выводил уже Финонченко. Но при легенде карагандинцы не набрали ни одного очка. Сначала команда дома проиграла "Акжайыку" (1:2), а затем в гостях была бита "Астаной" (0:2). 18 июля руководство объявило, что новым тренером "Шахтера" станет болгарский наставник Николай Костов, а Андрей Юрьевич вновь занял позицию ассистента.

В том же году, в ноябре месяце, стало известно о смерти экс-тренера "Шахтера" Журавеля в возрасте 47 лет. Его не стало после тяжелой и продолжительной борьбы с болезнью. Последним местом работы белорусского специалиста был как раз "Шахтер".

После увольнения Алиева: подготовил почву для Адиева

В апреле 2021-го, спустя почти три года после последнего тренерского опыта с основной командой "Шахтера", Финонченко вновь пришлось занять позицию и.о. Карагандинцы провалили стартовый отрезок сезона при Али Алиеве, проиграв два матча в Суперкубке Казахстана, а затем одержав лишь одну победу при трех поражениях в первых четырех играх КПЛ.

В итоге Алиев решил прекратить сотрудничество с "Шахтером", настояв на своей отставке. В шести матчах при нем команда одержала одну победу над "Атырау" (1:0), проиграв пять остальных официальных встреч.

Финонченко, который весь 2020 год проработал спортивным директором в клубе, вновь вернулся к тренерству. Но на этот раз он провел лишь один матч у руля команды. В домашней встрече "Шахтер" проиграл "Акжайыку" (1:2). Причем оба гола гостей были автоголами защитников горняков.

Чего ждать от четвертой попытки? На этот раз уволили Солошенко

После третьего опыта с приставкой и.о. Финонченко беспрерывно трудился в тренерском штабе "Шахтера". Он помогал Магомеду Адиеву, Вахиду Масудову, Константину Емельянову, Солошенко и другим специалистам. В прошлом году он был наставником юношеской команды "Шахтера" в QJ League. Но после катастрофы на старте КПЛ-2024 Андрею Юрьевичу пришлось вновь взяться "за старое".

Понятно, что это, опять-таки, временная мера, и вряд ли роль исполняющего обязанности перейдет на постоянную основу. Увы, у Финонченко пока нет большого опыта работы главным тренером, и весь имеющийся опыт ограничивается тремя попытками временно закрывать собой освободившуюся позицию рулевого.

Пока в тренерской карьере Финонченко с основой "Шахтера" есть один победный матч и пять проигранных. Его следующая попытка состоится в воскресенье, 7 апреля, в домашней игре с "Астаной". И здесь велика вероятность того, что четвертый цикл вновь закончится неудачей, ведь "Шахтер" пока очень слаб, а "Астана", напротив, даже несмотря на осечку в игре с "Елимаем", входит в число фаворитов за золото.

В любом случае, практически всем любителям казахстанского футбола должно быть приятно смотреть на то, как Финонченко в очередной раз приходит на выручку своей команде в самый тяжелый момент. Он ни разу не уходил в другие клубы, ни как игрок, ни как тренер. И эта преданность бесценна для всех карагандинцев.

Отметим, что "Шахтер" ни разу в своей истории не вылетал из высшего дивизиона чемпионата Казахстана. После трех туров карагандинцы занимают последнее место в турнирной таблице, не имея набранных баллов и забитых мячей в активе.

Фото: ФК "Шахтер"©️