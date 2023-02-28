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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

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Легенда "Астаны" разрывает европейский чемпионат: вытащил команду со дна и забил с углового

Легенда "Астаны" разрывает европейский чемпионат: вытащил команду со дна и забил с углового
©ФК "Маккаби Нетания"

Невероятный ход с 31 декабря в чемпионате Израиля набрал "Маккаби" из Нетании. Клуб идет на серии из девяти матчей без поражений и занимает четвертое место в таблице. При этом коллектив в ходе этой серии не проиграл ни одному из соперников из топ-3, встретившись по разу с каждым из них. 

Особую роль в текущих успехах "Маккаби", который еще в конце 2022-го был в одном балле от зоны вылета, играет ганский нападающий Патрик Твумаси, отлично знакомый казахстанским болельщикам по выступлениям за "Астану". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о впечатляющей статистике 28-летнего нападающего.

Для начала еще раз задумайтесь о взлете клуба из Нетании в последние два месяца. Можете посмотреть даже наглядно. Это таблица на конец декабря, до начала беспроигрышной серии "Маккаби": 15 очков, в шаге от зоны вылета, четыре победы при трех ничьих и восьми поражениях.

И что случилось с командой после 31 декабря: четвертое место, 36 очков, десять побед при шести ничьих и восьми поражениях:

Теперь перейдем к достижениям Твумаси. Он не сверкает хет-триками или покерами, как условный Криштиану Роналду в Саудовской Аравии, но приносит важнейшие победы и драгоценные очки команде. В последних пяти матчах во всех турнирах Патрик забил пять голов - по разу в каждой игре. 

Серия началась 31 января, когда в кубковом матче с "Маккаби" из Хайфы ганец забил гол, а еще ассистировал партнеру, поучаствовав в обоих взятиях ворот соперника. В феврале он отличался в каждом из четырех матчей чемпионата: против иерусалимского "Хапоэля" (2:0), тель-авивского "Маккаби" (2:1), "Маккаби" из Брей-Рейне (2:1) и "Хапоэля" из Хадеры (1:0). Лишь один из этих голов он забил с пенальти.

Посмотрите, какую "пушку" Патрик вколотил в ворота тель-авивского "Маккаби". Кстати, если помните, в 2017-м он забивал в ворота этого клуба за "Астану" в еврокубках:

Еще в текущем сезоне Твумаси дважды забивал прямыми ударами с углового. Сначала в октябре против "Хапоэля" из Беэр-Шевы (1:2), а затем в предпоследней игре против "Маккаби" из Бней-Рейне (2:1):

Для окончательного удивления достаточно просто покопаться в статистике и узнать, когда у Твумаси в последний раз была серия из голов в пяти матчах подряд. Получилось так, что такое случалось аж в 2017 году, когда он защищал цвета "Астаны".

Ударным в том сезоне для нападающего стал июль. Сначала оформил гол + ассист против "Кайсара" (2:0), затем забил по мячу в двух матчах еврокубковой квалификации с юрмальским "Спартаком" (1:0, 1:1), дубль "Тоболу" (2:0) и мяч в ворота польской "Легии" в первой встрече (3:1). 

Сейчас Твумаси все еще 28 лет. Кажется, он обрел вторую игровую молодость в Израиле, ведь до этого у него не особо получалось в Германии и Турции, а еще возник провал в Испании, куда он отправился прямиком из "Астаны" летом 2018-го. 

Напомним, что за "Астану" Твумаси играл с 2013 по 2018 год. Всего в футболке столичных он провел 171 матч, забил 69 голов и оформил 28 результативных передач. Он является одним из самых ярких футболистов в истории "Астаны".

В январе прошлого года в СМИ появлялась информация о возможном возвращении Твумаси в "Астану", но в итоге он оказался в чемпионате Израиля.

Фото: скриншоты из портала Transfermarkt©️

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Метки:
Футбол КПЛ Астана ФК Твумаси Патрик Гана Казахстан Израиль Кайсар ФК Тобол ФК

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