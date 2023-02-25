Роналду оформил хет-трик за "Аль-Наср"

"Аль-Наср", за который выступает португальская звезда Криштиану Роналду, одержал победу над "Дамаком", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча состоялась в рамках 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии. "Аль-Наср" выиграл со счетом 3:0. Все голы забил Роналду.
Португалец оформил хет-трик уже в первом тайме. Сначала на 17-й минуте после просмотра видеоповтора был назначен пенальти, который Роналду реализовал. Спустя пять минут форвард оформил дубль, а на 44-й минуте отличился в третий раз и довел счет до разгромного.
Таким образом, в шести матчах за "Аль-Наср" Роналду забил восемь голов и отдал два голевых ассиста. Благодаря этой победе команда вернулась на первое место в чемпионате Саудовской Аравии.
بكـل مررره تشـوووفها 🔥— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 25, 2023
تظن انها الاجمممممل! 🤩🤩#النصر_ضمك pic.twitter.com/ipP1UcLk9p
غرييييب 🪄— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 25, 2023
أيمـن 🧠
رونالدو 🔥
هدف ثلاثي ممتع 🤩👏#النصر_ضمك pic.twitter.com/hcmsV87r8i
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