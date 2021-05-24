"Кызыл-Жар" проиграл "Атырау" и отскочил от лидеров КПЛ

В Петропавловске состоялся матч 13-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Местный "Кызыл-Жар" принимал "Атырау". Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0. Автором гола стал Виктор Дмитренко на 86-й минуте.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Потеряв очки, хозяева встречи, которые могли приблизиться к лидерам КПЛ, упали с пятого на седьмое место. "Атырау" же поднялся с девятой строчки на шестую.

Подробнее с положением команд можно ознакомиться по этой ссылке.

Прямая трансляция матчей "Ордабасы" - "Тараз", "Шахтер" - "Тобол" и еще двух игр 13-го тура КПЛ

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!