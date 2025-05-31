КПЛ
31 мая 14:35

Крупный скандал! За что фанаты "Актобе" потребовали извинения от тренера "Кайрата"?

©ФК "Актобе"

Портал болельщиков "Актобе" опубликовал видеофрагменты с участием главного тренера "Кайрата" Рафаэля Уразбахтина во время матча 11-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). В частности, были опубликованы эпизоды, где специалист позволил себе оскорбительные выражения в адрес местных болельщиков, сообщают Vesti.kz.

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31 мая 15:25  

Главный матч пятницы в Актобе закончился волевой победой гостей со счетом 2:1. На 75-й минуте, когда алматинцы уже находились в меньшинстве, Уразбахтин получил желтую карточку. Бурно отреагировав на этот факт, он что-то сказал главному арбитру встречи и сразу схлопотал удаление.

Уходя с поля, Рафаэль Радикович вступил в конфликт с болельщиками красно-белых. В тренера полетел пластиковый стакан с трибун, и в этот момент он нецензурно выразился, выкрикнув: "С*****, б****".


Уходя с поля, Уразбахтин обращался жестами к трибунам, что тоже вызвало негодование среди болельщиков "Актобе".

"Рафаэль Уразбахтин сегодня допустил недопустимое поведение в матче против "Актобе". Даже после удаления Уразбахтин не остановился, по пути в раздевалку он выкрикнул в адрес болельщиков "Актобе" оскорбление неприличного характера, а затем жестом призвал их замолчать.

Считаем такое поведение абсолютно недопустимым и противоречащим духу спорта. Просим компетентные органы КФФ принять соответствующие дисциплинарные меры в отношении тренера.

Кроме того, мы требуем публичных извинений от Рафаэля Уразбахтина за неуважение к болельщикам, а также от футболиста "Кайрата" Дана Глейзера за недопустимое оскорбление в адрес Идриса Умаева, вызвавшее бурную и оправданную реакцию с его стороны", - сказано в заявлении "Территории красно-белых".

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Отметим, что Уразбахтин в прошлом играл за "Актобе". Это было в сезонах 2003 и 2004 годов.

Несмотря на удаление игрока и тренера, "Кайрату" удалось выврать победу на последних минутах матча. Гол 16-летнего Дастана Сатпаева заставил говорить о нем не только Казахстан:

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Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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