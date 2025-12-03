Кризис форвардов в КПЛ: пять известных казахстанцев, переставших забивать голы

Главная задача нападающего - приносить пользу в атаке и забивать важные голы для своей команды. Но далеко не всем удаётся демонстрировать высокую результативность, а кто-то не может найти свою игру целыми годами. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о печальной статистике пяти казахстанских нападающих.

Мы изучили результативность казахстанских игроков линии атаки за последние три сезона. В учёт шли матчи казахстанской премьер-лиги (КПЛ), кубковых турниров и еврокубков. В итоге отобрали пять игроков, которые были или остаются на слуху, но статистика которых уже давно оставляет желать лучшего.

Абылайхан Жумабек - 5 голов за 3 года

Статистика 2023-2025: 70 матчей, 5 голов.

В 2023 году забил один гол в 22 матчах за "Актобе";

В 2024 году забил два гола в 23 матчах за "Жетысу";

В 2025 году забил два гола в 25 матчах за "Туран" и "Ордабасы".

Слабая результативность привела к тому, что Жумабека перестали вызывать в сборную Казахстана весной 2023 года. А ведь ещё в 2022 году он забил восемь голов в КПЛ. С другой стороны, он выделяется в этом списке тем, что не только забивает редкие голы, но и раздаёт ассисты (семь штук за три года).

Тимур Мульдинов - 3 гола за 3 года

Статистика 2023-2025: 56 матчей, 3 гола.

В 2023 году забил два гола в 17 матчах за "Кызыл-Жар";

В 2024 году забил один гол в 16 матчах за "Кызыл-Жар";

В 2025 году не забил ни разу в 23 матчах за "Кызыл-Жар".

Мульдинов - многолетний лидер "Кызыл-Жара", однако в последние годы его результативость становится всё хуже. В 2018 году он забил рекордные для себя восемь голов за сезон КПЛ, а в этом году 32-летний форвард не забил ни разу в официальных матчах за северян.

Айбар Абдулла - 2 гола за 3 года

Статистика 2023-2025: 52 матча, 2 гола.

В 2023 году забил один гол в 19 матчах за "Кайрат" и "Шахтёр";

В 2024 году забил один гол в 19 матчах за "Шахтёр";

В 2025 году не забил ни разу в 14 матчах за "Актобе" и "Туран".

Ещё несколько лет назад многие твердили, что у Абдуллы есть большое будущее в сборной Казахстана, так как он неплохо проявлял себя в системе "Кайрата". Однако на взрослом уровне раскрыться ему никак не удаётся, а частая смена клубов привела к тому, что он не забил ни разу в 2025 году. Хотя ещё год назад он был одним из самых результативных игроков молодёжной сборной U-21.

Бакдаулет Зульфикаров - 4 гола за 3 года

Статистика 2023-2025: 53 матча, 4 гола.

В 2023 году забил два гола в 28 матчах за "Кайсар";

В 2024 году не забил ни разу в 5 матчах за "Кайсар";

В 2025 году забил два гола в 20 матчах за "Атырау" и "Туран".

Высокорослый нападающий начал играть на уровне КПЛ после превосходного сезона-2022 во второй лиге (25 голов в 19 матчах). Но прыжок сразу на два дивизиона выше не привёл ни к чему положительному. Зульфикарову пока не удаётся громко заявить о себе на уровне КПЛ, а через три месяца ему исполнится уже 25 лет.

Владислав Прокопенко - 5 голов за 3 года

Статистика 2023-2025: 54 матча, 5 голов.

В 2023 году забил три гола в 21 матче за "Астану";

В 2024 году забил два гола в 17 матчах за "Женис";

В 2025 году не забил ни разу в 16 матчах за "Окжетпес".

В 2023 году воспитанник "Астаны" вызывался в сборную Казахстана Магомедом Адиевым, трижды был запасным. Однако дебютировать за команду ему так и не удалось, и теперь непонятно, получится ли вообще вернуться в сборную. Для этого точно нужно повышать показатели своей результативности. В этом году Владислав впервые с момента своего дебюта в профессиональном футболе в 2016 году завершил год без единого забитого мяча.

