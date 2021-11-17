Конкурент для Бабаяна. "Астана" провела переговоры с еще одним тренером

Сербский тренер "Каспия" Срджан Благоевич прилетел в столицу Казахстана на переговоры с "Астаной", сообщает Meta-ratings.kz.

Специалист уже встретился с руководством клуба, чтобы обсудить возможный контракт.

Отметим, что Благоевич является не единственным кандидатом на должность главного тренера.

Напомним, ранее стало известно, что сербский специалист входит в сферу интересов столичного клуба. Также "Астана" рассматривает еще несколько кандидатов, в числе которых Григорий Бабаян, который уже озвучил свои условия.

В начале ноября "Астана" объявила об уходе главного тренера Андрея Тихонова, с которым выиграла бронзу КПЛ-2020 и серебро в КПЛ-2021. Он был дисквалифицирован на два года Казахстанской федерации футбола за увод игроков с поля во время матча.

"Каспий" же под руководством Благоевича по итогам КПЛ-2021 стал восьмым.