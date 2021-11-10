ФК "Астана" сделал предложение новому главному тренеру

ФК "Астана" определился с кандидатурой нового главного тренера, сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана". По данным паблика, в сферу интересов столичного клуба попал наставник "Каспия" - сербский специалист Срджан Благоевич.

"Срджан Благоевич получил конкретное предложение возглавить "Астану". Совсем неудивительно, учитывая, что в столичном клубе одну из руководящих должностей занимает бывший генеральный директор "Каспия" Санжар Сейтказинов.

Однако сербский специалист пока не спешит давать свое согласие на переезд в Нур-Султан, предпочитая понаблюдать за развитием ситуации в рядах шестикратных чемпионов Казахстана со стороны. И понять Благоевича можно: в нынешних реалиях переход из "Каспия" в "Астану" отнюдь не означает движение вверх, так что далеко не факт, что Срджан в итоге там окажется", - пишет канал.

Напомним, в начале ноября "Астана" объявила об уходе Андрея Тихонова, с которым выиграла бронзу КПЛ-2020 и серебро в КПЛ-2021. Перед этим Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола (КФФ) дисквалифицировал российского специалиста на два года во всех соревнованиях под эгидой КФФ за увод игроков с поля во время матча.

"Каспий" же по итогам нынешнего сезона премьер-лиги стал восьмым.