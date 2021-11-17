"Астана" решила вернуть Григория Бабаяна

ФК "Астана" вышел с предложением на экс-тренера команды Григория Бабаяна. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.

На данный момент у руководства клуба на должность, вакантную после разрыва контракта с Андреем Тихоновым, есть ряд кандидатов, но большинство из них не имеют опыта работы в больших клубах.

В этом огромное преимущество у Бабаяна, который с 2012 по 2019 год работал в структуре "Астаны", занимая должность главного тренера и ассистента главного тренера. Вместе со столичным клубом он выиграл пять чемпионских титулов, четыре раза выходил в группу еврокубков, а также два раза выигрывал Кубок и четыре раза Суперкубок страны.

Перед сезоном 2020 года Бабаян возглавил "Тобол", где сумел построить команду, которая выиграла серебряные, а затем и золотые медали чемпионата Казахстана, а также прошла "Хайдук" в Лиге конференций.

В середине 2021 года казахстанский специалист уехал работать в московский ЦСКА, где по сей день занимает должность ассистента главного тренера.