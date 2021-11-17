Бабаян выставил условия. При каком раскладе тренер ЦСКА может вернуться в "Астану"

41-летний казахстанский специалист Григорий Бабаян выставил определенные условия "Астане", которая провела с ним переговоры, передает Meta-ratings.kz.
По его мнению, столичному клубу требуется значительное усиления состава.
В настоящее время на "Астану" наложен трансферный бан за долги перед румынским футболистом Дорином Ротариу.
Напомним, что контракт Бабаяна с ЦСКА, где он является ассистентом главного тренер, действует до конца текущего года. В "Астане" же рассказали, что на должность наставника претендуют сразу несколько кандидатов.