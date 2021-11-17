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Бабаян выставил условия. При каком раскладе тренер ЦСКА может вернуться в "Астану"

Бабаян выставил условия. При каком раскладе тренер ЦСКА может вернуться в "Астану"
©ФК "Тобол"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

41-летний казахстанский специалист Григорий Бабаян выставил определенные условия "Астане", которая провела с ним переговоры, передает Meta-ratings.kz.

По его мнению, столичному клубу требуется значительное усиления состава. 

В настоящее время на "Астану" наложен трансферный бан за долги перед румынским футболистом Дорином Ротариу. 

Напомним, что контракт Бабаяна с ЦСКА, где он является ассистентом главного тренер, действует до конца текущего года. В "Астане" же рассказали, что на должность наставника претендуют сразу несколько кандидатов. 

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Метки:
Бабаян Григорий Астана ФК ЦСКА

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