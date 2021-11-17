ФК "Астана" раскрыл свой бюджет на сезон

ФК "Астана" обнародовал свой бюджет в сезоне-2021, сообщают Vesti.kz.
Футбольный клуб опубликовал заявление на своем сайте, в котором опроверг появившуюся информацию о бюджете в 15 миллиардов тенге.
"В ряде СМИ была опубликована информация о бюджете футбольного клуба "Астана" размером 15 миллиардов тенге.
Клуб заявляет, что данная сумма сильно преувеличена: бюджет клуба на 2021 год составляет 5 миллиардов тенге", - говорится в заявлении.
Напомним, что в сезоне-2021 "Астана" завоевала серебро чемпионата Казахстана по футболу.