"Елимай" не сможет рассчитывать на своего основного игрока Алмаса Тюлюбая в матче шестого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) против "Астаны". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о кадровой потере в команде Андрея Карповича.

Тюлюбай не поможет "Елимаю" в матче с "Астаной" из-за перебора жёлтых карточек. 24-летний опорный полузащитник стал первым игроком текущего сезона, кому удалось накопить уже четыре предупреждения.





Почему дисквалификация выглядит несправедливой?

Если разобрать жёлтые карточки, полученные Тюлюбаем в стартовых турах, то одна из них точно выглядит ошибочной. В первом туре он получил жёлтую в игре с "Окжетпесом" после подката в мяч. Однако соперник Дмитрий Бородин оказался на газоне, а судья Данияр Сахи показал полузащитнику "Елимая" предупреждение.

На замедленном повторе видно, что Тюлюбай действительно сыграл в мяч, и там не было прямого контакта с соперником. Комментаторы, работавшие на трансляции этой игры на YouTube-канале KFF League тоже усомнились в правильности решения арбитра:

В следующем матче Алмас получил карточку за грубый подкат против игрока "Алтая", и это было обоснованно. В игре с "Актобе" случился срыв потенциально опасной атаки, поэтому жёлтая тоже по делу. Были вопросы по предупреждению в матче с "Жетысу" в пятом туре, но там ситуация менее сомнительная, чем в первом эпизоде.

В целом, если бы Тюлюбай не получил карточку в первом туре против "Окжетпеса", и если бы судья был внимательнее, то игрок не пропустил бы важнейший матч шестого тура с "Астаной". Но сейчас это уже факт.

Поэтому "Елимаю" в этом плане не повезло, а вот "Астане" повезло больше, так как тот же судья Сахи, уже в пятом туре КПЛ, посчитал, что жёсткий подкат прямой ногой защитника столичных Алибека Касыма против молодого игрока "Ордабасы" Жасулана Амира не тянул на красную.

Хотя многие зрители и представители СМИ уверены, что это был фол, который тянул на удаление. В итоге "Елимай" не сможет рассчитывать на Тюлюбая, а Касым "Астане" поможет. И всё это напрямую связано с решениями одного арбитра:

Оразову придётся искать нового напарника в центре поля

Тюлюбай является лидером чемпионата по успешным отборам - их десять (столько же у Александра Нойока из "Атырау"). Он мало что даёт в плане созидания, но хорош в игре без мяча, в прессинге и отборе. На его счету 17 перехватов и 28 возвратов мяча.

Чем-то Тюлюбай напоминает Исламбека Куата, как по части временами грубой игры, так и в плане того, что является ярко выраженным опорником-разрушителем. Да, у него нет такого удара, как у Куата, но и это со временем может к нему прийти.

Теперь Карповичу нужно поразмышлять над тем, кто же мог бы дать тюлюбаевский объём работы в матче с "Астаной", где будет много борьбы, где придётся много бегать, в том числе без мяча. Обычно в центре поля тренер задействовал дуэт Тюлюбая и Рамазана Оразова, но на сей раз компанию Рамазану составит кто-то другой.





"Астана" тоже не в полном составе - под вопросом Калаица

Но нужно помнить, что и "Астана" пока далеко не идеальна, особенно из-за травмы основного защитника Бранимира Калаицы. После матча с "Ордабасы" (1:1) главный тренер Григорий Бабаян рассказал подробности повреждения головы на 15 швов, которое хорват получил в Алматы:

"Они вышли с Томасовым на прогулку после ужина, возле отеля. Темно. И он вот так стоял, разговаривал по телефону, шаг вправо сделал просто, а там обрыв. Обрыв, получается, метр, земля и дальше арык. И он вот так упал, потерял сознание".

Также Бабаян добавил, что купил игроку каску, чтобы он был готов к игре с "Елимаем", так как других вариантов уже нет. И тут неясно, шутил ли рулевой столичных, или это действительно так.



Напомним, что Тюлюбай в прошлом году неоднократно вызывался в сборную Казахстана. Тем не менее дебютировать за главную команду страны ему пока не довелось - пять раз он был запасным.

Добавим, что матч "Елимай" - "Астана" пройдёт в субботу, 18 апреля, в 19:00 на стадионе "Астана Арена". Это домашний матч для семейчан, но фактически он будет проведён на поле соперника из-за неготовности домашней арены клуба. "Елимай" будет играть в Семее только с мая.

После пяти туров "Елимай" входит в лидирующую тройку с 11 очками, уступая "Кайрату" лишь по разнице голов. "Астана" же занимает шестую строчку с восемью баллами.

