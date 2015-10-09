Нереальное начало сезона и новый рекорд: казахстанский бомбардир вернётся в сборную?

32-летний Роман Муртазаев полностью переквалифицировался в роль джокера "Елимая" и вышел на самую лучшую голевую серию в своей карьере. На старте сезона форвард семейчан своими результативными действиями принёс команде шесть очков, и благодаря этому они идут в тройке лидеров. Корреспондент Vesti.kz - о цифрах Муртазаева и его шансах вернуться в сборную Казахстана.

В двух стартовых матчах чемпионата Роман выходил на замену против "Окжетпеса" (1:1) и "Алтая" (1:1), но ничем не отметился. Однако после этого его прорвало.

Муртазаев выдал лучший старт сезона в КПЛ

Всё началось 21 марта, когда Муртазаев вышел на замену в гостевом матче с "Актобе" (4:1). В течение 15 минут он превратил 1:1 в 4:1, оформив дубль и между своими голами успев сделать ассист на Айбара Жаксылыкова.

После международной паузы, 4 апреля, он вышел на замену в игре с "Тоболом" (1:0), в которой реализовал пенальти и принёс "Елимаю" победу. Спустя четыре дня он вывел команду с капитанской повязкой на гостевой матч 1/16 финала Кубка Казахстана с "Тураном" (4:1), забив гол с игры.

И, наконец, 11 апреля Муртазаев вышел на замену в матче с "Жетысу" (1:0). На 82-й минуте он получил мяч, ворвался в штрафную, убрал на замахе соперника и уже бил по воротам. Вратарь соперников спасти талдыкорганцев не мог, но на пути мяча встал защитник, сыгравший рукой - пенальти. Муртазаев реализовал 11-метровый и восстановил справедливость, ведь если бы не фол, то он забил бы с игры.

В итоге за четыре матча во всех турнирах у Муртазаева пять голов и ассист, из них 4+1 - в премьер-лиге. Если смотреть на все сезоны Романа в КПЛ, то он никогда не выдавал пять голевых действий после пяти туров чемпионата.

В 2016 году у Муртазаева было 3+1 за "Иртыш" после пятого тура, а в 2018 году - 2+2 за "Астану". Теперь же ему удалось превзойти это достижение, и это только с выходов на замену.

В матче с "Астаной" будет установлен личный рекорд?

Кроме того, Муртазаев повторил лучшую голевую серию в клубной карьере. Четыре игры подряд от его ударов страдали "Актобе", "Тобол", "Туран" и "Жетысу". Но подобное уже случалось раньше.

В сентябре-октябре 2016-го он забивал четыре матча подряд за "Иртыш": в Кубке Казахстана "Астане" (1:2), в премьер-лиге дубль "Окжетпесу" (4:1), дубль "Актобе" (5:1) и гол "Ордабасы" (3:3).

В июне-июле 2022-го было такое же в составе "Шахтёра": забивал в чемпионате "Аксу" (1:1), "Актобе" (2:3) и вновь "Аксу" (4:2), а ещё в Кубке Казахстана в ворота "Турана" (4:0).

Новый рекорд Муртазаев может оформить уже в матче шестого тура КПЛ, 18 апреля, против "Астаны". Это будет домашняя игра для семейчан, но проходить она будет на стадионе соперника, так как команда Андрея Карповича пока вынуждена играть в Астане из-за неготовности своей арены.

Удастся ли ему это сделать? И будет ли тренерский штаб рисковать "сломать систему", выпустив Муртазаева в старте? Увидим уже в ближайшие выходные.

Пока же можно сказать, что у Муртазаева появились шансы на возвращение в сборную Казахстана впервые с 2022 года. С такой результативностью его невозможно не заметить. Тем более форвард дебютировал в главной команде страны в 2016 году именно при нынешнем тренере Талгате Байсуфинове. Всего у Муртазаева 25 игр за сборную, в которых он забил три гола и сделал три ассиста.

