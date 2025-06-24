В клубе КПЛ затеяли чистку: восемь легионеров покинули команду

Туркестанский "Туран" объявил об уходе сразу восьми иностранных футболистов, передают Vesti.kz.

Клуб расстался с двумя черногорцами - Йованом Пайовичем и Гораном Милойко, а также с четырьмя белорусскими игроками - Русланом Юденковым, Игорем Стасевичем, Василием Совпелем и Егором Хаткевичем. Как сообщается, с белорусами стороны расторгли контракты по взаимному согласию.

Помимо прочего, ушли российские нападающие Лука Згурский и Константин Дорофеев.





Отметим, что Дорофеев уже перебрался в новую команду из Казахстана.

На данный момент "Туран" занимает 12-е место в турнирной таблице КПЛ: после 13 туров команда набрала 11 очков.

Драмой с голом на последних минутах обернулся матч 13-го тура КПЛ