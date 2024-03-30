В клубе КПЛ объяснили выход десяти легионеров в стартовом составе

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 17:27
©ФК "Туран"

Главный тренер туркестанского "Турана" Ринат Алюетов после первой победы в КПЛ-2024, объяснил наличие десяти легионеров в стартовом составе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sportplustv.kz. "Туран" в матче третьего тура обыграл на выезде "Шахтер".

- Какие задачи команда ставит перед собой в этом сезоне?

- Руководство поставило перед нами высокие задачи. В этом сезоне у нас выходит в составе много легионеров. Мы слышим эту критику, но как я говорил ранее, была бы моя воля, я бы собрал в команде 25 казахстанских игроков и играл бы этим составом. Но проблема в том, что мы не сможем собрать столько казахстанцев. При этом мы не хотим во второй раз наступать на те же грабли, на которые наступали в Талдыкоргане, когда взялись развивать молодежь. Тогда по определенным обстоятельствам меня уволили.

Сейчас мы не можем собрать 25 казахстанских футболистов, но мы набрали добротных легионеров под наши условия и возможности. Мы набрали хороших легионеров, рядом с которыми должны расти наши молодые игроки. В следующем сезоне, когда молодые подтянутся по уровню, легионеров будет меньше.

Каждый год все меняется, никто не знает, что будет в следующем году. Но сейчас в планах у нас именно такой сценарий. Нас критикуют в СМИ, что у нас играют по 10 легионеров. Но мы это делаем целенаправленно. Мы знаем, что мы делаем. А критикам передаем большой привет.

- Домашние матчи команда проводит в Шымкенте. Как обстоят дела с "Туркестан Ареной"?

- Я думаю, что в течении месяца наш стадион будет готов и даст Аллах, что через месяц мы будем играть уже в Туркестане.

В следующем туре 7 апреля "Туран" примет "Ордабасы".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 2 2 0 0 6-2 6
2 Астана 2 2 0 0 4-0 6
3 Ордабасы 2 1 1 0 6-1 4
4 Кайрат 2 1 1 0 2-1 4
5 Туран 3 1 1 1 2-2 4
6 Кызылжар 2 1 0 1 4-2 3
7 Актобе 1 1 0 0 3-1 3
8 Женис 2 1 0 1 1-2 3
9 Атырау 2 0 2 0 1-1 2
10 Елимай 2 0 1 1 2-4 1
11 Жетысу 1 0 0 1 0-2 0
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Туран ФК Шахтер ФК КПЛ

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