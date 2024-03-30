Двукратный чемпион Казахстана проиграл третий матч подряд в КПЛ-2024

Карагандинский "Шахтер" и туркестанский "Туран" открыли программу третьего тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Караганде завершилась в пользу гостей со счетом 2:0. На седьмой минуте Вака Гутьерез забил первый мяч, а под конец первого тайма на 39-й минуте Бранислав Слука установил окончательный результат.

Отметим, что "Шахтер", дважды становившийся чемпионом Казахстана (2011, 2012), потерпел третье поражение в стартовых трех турах КПЛ-2024 и обосновался на последнем месте в турнирной таблице. Клуб из Караганды вместе с "Жетысу" пока не сумел поразить ворота соперников.

В свою очередь, "Туран" одержал первую победу в КПЛ-2024.

В следующем туре "Шахтер" примет "Астану", а "Туран" сыграет с "Ордабасы". Обе игры пройдут 7 апреля.