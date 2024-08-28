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КПЛ
Вчера 13:26
 

Два клуба КПЛ заработали солидные деньги на продаже бразильца в Европу

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Два клуба КПЛ заработали солидные деньги на продаже бразильца в Европу ©ФК "Ордабасы"

Шымкентский "Ордабасы" смог заработать 100 тысяч евро на продаже бразильского опорного полузащитника Виктора Браги в венгерский "Дебрецен", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Шымкентский "Ордабасы" смог заработать 100 тысяч евро на продаже бразильского опорного полузащитника Виктора Браги в венгерский "Дебрецен", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Добавим, что половина из них, то есть 50 тысяч евро полагаются "Жетысу" за досрочный разрыв арендного соглашения, в рамках которого футболист и выступал в Талдыкоргане.

В сезоне-2022 Виктор Брага был основным футболистом "Ордабасы" и помог команде завоевать Кубок Казахстана. В сезоне-2023 шымкентцы отдавали его в аренду в "Мактаарал", а в текущем году – в "Жетысу". На родине бразилец играл в дубле "Сантоса", "Лондрине" и "Санта-Крузе".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 17 9 5 3 27-15 32
2 Актобе 17 8 7 2 28-16 31
3 Ордабасы 15 8 6 1 25-12 30
4 Елимай 17 7 7 3 27-21 28
5 Тобол 15 6 5 4 22-16 23
6 Атырау 15 5 7 3 15-10 22
7 Кайсар 16 5 7 4 16-18 22
8 Кызылжар 17 5 4 8 17-17 19
9 Жетысу 17 4 7 6 14-20 19
10 Астана 13 5 3 5 14-12 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 16 2 2 12 7-28 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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