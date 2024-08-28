Два клуба КПЛ заработали солидные деньги на продаже бразильца в Европу

Шымкентский "Ордабасы" смог заработать 100 тысяч евро на продаже бразильского опорного полузащитника Виктора Браги в венгерский "Дебрецен", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Добавим, что половина из них, то есть 50 тысяч евро полагаются "Жетысу" за досрочный разрыв арендного соглашения, в рамках которого футболист и выступал в Талдыкоргане.

В сезоне-2022 Виктор Брага был основным футболистом "Ордабасы" и помог команде завоевать Кубок Казахстана. В сезоне-2023 шымкентцы отдавали его в аренду в "Мактаарал", а в текущем году – в "Жетысу". На родине бразилец играл в дубле "Сантоса", "Лондрине" и "Санта-Крузе".