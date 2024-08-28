Два клуба КПЛ заработали солидные деньги на продаже бразильца в Европу
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Шымкентский "Ордабасы" смог заработать 100 тысяч евро на продаже бразильского опорного полузащитника Виктора Браги в венгерский "Дебрецен", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Шымкентский "Ордабасы" смог заработать 100 тысяч евро на продаже бразильского опорного полузащитника Виктора Браги в венгерский "Дебрецен", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Добавим, что половина из них, то есть 50 тысяч евро полагаются "Жетысу" за досрочный разрыв арендного соглашения, в рамках которого футболист и выступал в Талдыкоргане.
В сезоне-2022 Виктор Брага был основным футболистом "Ордабасы" и помог команде завоевать Кубок Казахстана. В сезоне-2023 шымкентцы отдавали его в аренду в "Мактаарал", а в текущем году – в "Жетысу". На родине бразилец играл в дубле "Сантоса", "Лондрине" и "Санта-Крузе".
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Кайрат
|17
|9
|5
|3
|27-15
|32
|2
|Актобе
|17
|8
|7
|2
|28-16
|31
|3
|Ордабасы
|15
|8
|6
|1
|25-12
|30
|4
|Елимай
|17
|7
|7
|3
|27-21
|28
|5
|Тобол
|15
|6
|5
|4
|22-16
|23
|6
|Атырау
|15
|5
|7
|3
|15-10
|22
|7
|Кайсар
|16
|5
|7
|4
|16-18
|22
|8
|Кызылжар
|17
|5
|4
|8
|17-17
|19
|9
|Жетысу
|17
|4
|7
|6
|14-20
|19
|10
|Астана
|13
|5
|3
|5
|14-12
|18
|11
|Туран
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|12
|Женис
|15
|2
|3
|10
|9-25
|9
|13
|Шахтер
|16
|2
|2
|12
|7-28
|8
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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