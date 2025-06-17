КПЛ
Сегодня 12:25

Клуб КПЛ заинтересовался футболистом медиалиги

©ФК "Атырау"

29-летний защитник Данил Цой может продолжить карьеру в "Атырау", передают Vesti.kz со ссылкой на BorodAbata.kz.

Последние сезоны Цой провел в медиафутболе, защищая цвета команд астанинского SD Family и "Впорядке Крап-Тим". Ранее уроженец Костаная выступал за ряд казахстанских клубов: родной "Тобол" (в основном за дубль), темиртауский "Булат", кызылординский "Кайсар", кокшетауский "Окжетпес", петропавловский "Кызылжар", "Тараз" и другие.

На его счету победа в первой лиге, а также серебряные медали второго по значимости дивизиона страны.

Отметим, что "Атырау" занимает последнее место в казахстанской-премьер лиги (КПЛ), расположившись на 14-м месте с 4-мя очками в активе.

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Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 3 1 28-12 30
2 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 11 7 3 1 20-7 24
5 Окжетпес 12 6 2 4 19-19 20
6 Елимай 12 5 3 4 14-10 18
7 Ордабасы 11 4 4 3 13-11 16
8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14
9 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
10 Туран 12 3 2 7 11-15 11
11 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4

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