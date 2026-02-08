Гвинейский нападающий Усман Камара может продолжить выступления в другом клубе казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

По информации AmanVIBE, услугами экс-форварда "Астаны" интересуется шымкентский "Ордабасы". Клуб уже вышел на представителей футболиста и изучает возможность его трансфера.

В прошлом сезоне 27-летний игрок провёл 26 матчей в чемпионате Казахстана, забив девять мячей и отдав шесть результативных передач.

Камара играл за "Астану" с 2024 года, а в декабре 2025-го подтвердил, что больше не является игроком столичного клуба. В его карьере также были грузинские команды "Динамо" (Тбилиси), "Дила", а также норвежская "Волеренга" и шведский "АФК Эскильстуна".

С 2024 года начал вызываться в сборную своей страны.