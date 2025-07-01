КПЛ
Сегодня 17:15

Клуб КПЛ перед стартом в Лиге Европы подписал казахстанского нападающего

©ФК "Ордабасы"

ФК "Актобе" представил казахстанского нападающего Вячеслава Швырева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

24-летний Швырев ранее выступал за алматинский "Кайрат", уральский "Акжайык" и шымкентский "Ордабасы". Также он выступал за молодежную сборную Казахстана.

В текущем сезоне Швырев провел за "Ордабасы" семь матчей, в которых не смог отличится результативными действиями.

Отметим, "Актобе" набрал 29 очков и идет на третьем месте в КПЛ-2025. В квалификации Лиги Европы "красно-белые" сыграют с польской "Легией". Первый матч в Варшаве пройдет в ночь с 10 на 11 июля - ответный в Казахстане, состоится 17 июля.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 10 4 1 32-15 34
2 Кайрат 15 10 3 2 30-12 33
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 14 3 2 9 12-20 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

Перейти на страницу турнирной таблицы →