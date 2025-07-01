Клуб КПЛ перед стартом в Лиге Европы подписал казахстанского нападающего

ФК "Актобе" представил казахстанского нападающего Вячеслава Швырева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

24-летний Швырев ранее выступал за алматинский "Кайрат", уральский "Акжайык" и шымкентский "Ордабасы". Также он выступал за молодежную сборную Казахстана.

В текущем сезоне Швырев провел за "Ордабасы" семь матчей, в которых не смог отличится результативными действиями.

Отметим, "Актобе" набрал 29 очков и идет на третьем месте в КПЛ-2025. В квалификации Лиги Европы "красно-белые" сыграют с польской "Легией". Первый матч в Варшаве пройдет в ночь с 10 на 11 июля - ответный в Казахстане, состоится 17 июля.



