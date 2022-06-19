Клуб КПЛ с удалением выиграл матч и обошел конкурентов

Футбольный клуб "Атырау" на своем поле проиграл "Актобе" в 14-м туре КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча закончилась со счетом 0:2. Победный гол на 89-й минуте матча забил Рожерио Алвеш Шина - Дос Сантос, который вышел на замену.

Вторым мячом отметился Виталий Балашов, который также появился на поле после перерыва. Этот результат позволил гостям набрать 20 очков и подняться в топ-4.

"Атырау", который после удаления Ескендира Кыбырая играл в большинстве, остался на пятом месте (19 очков).

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