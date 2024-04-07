Клуб КПЛ пожаловался на судейство после сомнительного поражения

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Сегодня 07:13
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Футбольный "Кайсар" из Кызылорды выступил с заявлением по поводу судейства в матче против "Елимая" в рамках четвертого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

Кызылординцы, уступившие на выезде "Елимаю" (0:1), остались недовольны работой Саята Карабаева и опубликовали видео спорных моментов. 

"Складывается мнение, что главный судья встречи между "Елимаем" и "Кайсаром" Саят Карабаев в нескольких конкретных моментах матча явно недосудил.

В частности, недоглядел в моменте попадания мяча в штрафной хозяев в руку защитника "Елимая". Хоть и судейская бригада убедила Карабаева пересмотреть момент через VAR, но на окончательное решение оно не повлияло.

Загадкой остается и желтая карточка, показанная Токтару Жангылышбаю во второй половине игры. Без судейского вмешательства остался момент нарушения против Елжаса Алтынбекова. Судья Карабаев своими необоснованными действиями посодействовал на исход матча. В результате чего складывается мнение, что если судья хочет "ошибиться", VAR ему не помеха. Дальше судить вам!

После таких моментов надеемся, что в отношении арбитра будет принято соответствующее решение!", - говорится в заявлении клуба.

После этой игры "Елимай" с 7 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Кайсар" без набранных очков располагается на предпоследней, 12-й строчке.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 2 2 0 4-2 8
2 Кызылжар 4 2 1 1 8-2 7
3 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
4 Елимай 4 2 1 1 4-4 7
5 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
6 Астана 3 2 0 1 4-1 6
7 Ордабасы 3 1 1 1 7-3 4
8 Туран 3 1 1 1 2-2 4
9 Жетысу 3 1 1 1 1-2 4
10 Женис 4 1 0 3 1-9 3
11 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
12 Кайсар 3 0 0 3 1-7 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
КПЛ Кайсар ФК Елимай ФК Футбол

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