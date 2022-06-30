Клуб КПЛ подписал футболиста "Кайрата"

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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 16:21

Футбольный клуб "Туран" объявил о контракте с Аленом Аймановым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отмечается, что 20-летний полузащитник перешел в "Туран" на правах аренды.

Ален в прошлом сезоне выступал за ФК "Кайрат-Москва", в составе которого провел 22 матча и отметился одним голом.

Напомним, ранее туркестанский клуб назначил нового тренера.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 7 3 4 29-16 24
2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24
3 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23
4 Актобе 13 7 2 4 17-15 23
5 Тараз 14 6 4 4 18-13 22
6 Каспий 14 7 1 6 15-15 22
7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20
8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20
9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17
10 Туран 12 3 6 3 9-10 15
11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15
12 Аксу Ак 13 4 2 7 11-19 14
13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12
14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10

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Метки:
КПЛ Туран ФК Кайрат-Москва Футбольные трансферы

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Сегодня 16:21
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