Клуб КПЛ объявил о назначении главного тренера

Туркестанский "Туран" объявил о назначении главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
Главным тренером клуба стал Сергей Когай.
Ранее 55-летний казахстанский специалист тренировал "Кайсар" и "Ордабасы". В качестве футболиста выступал за "Кайрат", "Кайсар", "Яссы", "Скиф-Ордабасы", "Тараз" и другие команды.
Отметим, что в текущем сезоне "Туран" поочередно тренировали Владимир Газзаев и Куаныш Кабдулов.
Ранее в клубе заявили о финансовых проблемах, а несколько игроков "Турана" покинули команду.
"Туран" располагается на десятом месте в КПЛ.
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