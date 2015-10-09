Клуб КПЛ официально представил Артура Шушеначева

Казахстанский нападающий Артур Шушеначев стал игроком "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Красно-белые" официально представили его.
27-летний футболист является чемпионом КПЛ 2020 года и обладателем Кубка Казахстана - 2021 в составе алматинского "Кайрата".
С 2024 года он выступал за израильский "Апоэль Беер-Шева", затем за российский "Сочи".
На клубном уровне новичок "Актобе" провел 258 матчей, забив в них 78 голов.
Шушеначев является игроком сборной Казахстана. На данный его счету семь матчей в составе национальной команды.
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • Групповой этап, мужчины
25 июня 06:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Лос-Анджелес
Ничья
Фламенго
Проголосовало 9 человек
Реклама