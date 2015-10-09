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Женский футбол
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"Актобе" сыграет с "Ромой" в Лиге чемпионов: подробности

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"Актобе" сыграет с "Ромой" в Лиге чемпионов: подробности ©instagram.com/fcaktobewomen/

Женский футбольный клуб "Актобе" узнал соперников по квалификации Лиги чемпионов-2025/26, сообщают Vesti.kz.

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Женский футбольный клуб "Актобе" узнал соперников по квалификации Лиги чемпионов-2025/26, сообщают Vesti.kz.

Соревнования пройдут в формате мини-турнира. "Актобе" в полуфинале группы 2 сыграет с итальянской "Ромой".

В другом матче сыграют "Спарта" Прага (Чехия) - "Нордшелланд" (Дания). Оба матча состоятся 27 августа.

Финал и матч за третье место пройдут 30 августа.

Победители групп пробьются в третий отборочный раунд Пути представителей лиг. Обладатели вторых мест попадут во второй отборочный раунд женского Кубка Европы, обладатели третьих мест - в первый отборочный раунд женского Кубка Европы.


Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
25 июня 06:00   •   не начат
Эсперанс
Эсперанс
(Тунис)
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Челси
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Эсперанс
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