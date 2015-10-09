"Актобе" сыграет с "Ромой" в Лиге чемпионов: подробности

Женский футбольный клуб "Актобе" узнал соперников по квалификации Лиги чемпионов-2025/26, сообщают Vesti.kz.
Соревнования пройдут в формате мини-турнира. "Актобе" в полуфинале группы 2 сыграет с итальянской "Ромой".
В другом матче сыграют "Спарта" Прага (Чехия) - "Нордшелланд" (Дания). Оба матча состоятся 27 августа.
Финал и матч за третье место пройдут 30 августа.
Победители групп пробьются в третий отборочный раунд Пути представителей лиг. Обладатели вторых мест попадут во второй отборочный раунд женского Кубка Европы, обладатели третьих мест - в первый отборочный раунд женского Кубка Европы.
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • Групповой этап, мужчины
25 июня 06:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Эсперанс
Ничья
Челси
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