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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 19:39
 

ПСЖ обратился к Лионелю Месси перед матчем на клубном ЧМ-2025

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ПСЖ обратился к Лионелю Месси перед матчем на клубном ЧМ-2025 ©x.com/InterMiamiCF

Французский "Пари Сен-Жермен" не остался в стороне от важной даты и поздравил своего бывшего игрока - Лионеля Месси с днем рождения, сообщают Vesti.kz. Сегодня, 24 июня аргентинец отмечает 38-летие.

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Французский "Пари Сен-Жермен" не остался в стороне от важной даты и поздравил своего бывшего игрока - Лионеля Месси с днем рождения, сообщают Vesti.kz. Сегодня, 24 июня аргентинец отмечает 38-летие.

"С днем рождения, Лео Месси! Увидимся в воскресенье", - говорится в сообщении французского гранда.

уже в это воскресенье, 29 июня, Лео может впервые в карьере выйти против клуба, за который выступал ранее. В 1/8 финала Клубного чемпионата мира "Интер Майами" сыграет с ПСЖ - и именно этот матч может стать для Месси символичным моментом.

Напомним, в составе парижского гранда Месси провел два сезона (2021-2023), сыграл 75 матчей, отметился 32 голами и 35 результативными передачами. Теперь же он готов сразиться против бывших партнеров - если, конечно, выйдет на поле.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
25 июня 06:00   •   не начат
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
(Лос-Анджелес)
- : -
Фламенго
Фламенго
(Рио-де-Жанейро)
Кто победит в основное время?
Лос-Анджелес
Ничья
Фламенго
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