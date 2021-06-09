Клуб КПЛ объявил о назначении нового тренера

Кызылординский футбольный клуб "Кайсар" сообщил о назначении Владимира Никитенко на пост главного тренера, передает корреспондент Vesti.kz.

64-летний казахстанец на этом посту сменил 51-летнего Султана Абильдаева, под руководством которого команда потерпела девять поражений при одной победе и четырех ничейных результатах, осев в подвале таблицы после 14 туров.

До "Кайсара" Никитенко возглавлял "Тараз" и многие другие клубы КПЛ, также находился у руля молодежной сборной Казахстана. При этом тренировал "волков" дважды - в 2008-м и в период 2011-2012 годов.

Следующий матч в чемпионате "Кайсар" проведет на своем поле с "Тураном" 13 июня.

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