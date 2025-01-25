КПЛ
Вчера 23:40

Клуб КПЛ не справился с командой из второй лиги Румынии

©ФК "Жетысу"

В Анталье (Турция) завершился предсезонный товарищеский матч между талдыкорганским "Жетысу" и румынским "Волунтари". Выявить сильнейшего за 90 минут командам не удалось, передают Vesti.kz.

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Встреча завершилась со счетом 1:1. Таким образом подопечные Самата Смакова продлили неудачную серию на УТС в Турции - теперь у них два поражения и ничья.

Отметим, что в прошлом году "Жетысу" финишировал на 11-м месте в таблице КПЛ. Что касается "Волунтари", то сейчас клуб занимает четвертую строчку во втором дивизионе Румынии.

Ранее в Турции случилась сенсация с клубом КПЛ, а другая казахстанская команда потерпела разгромное поражение.