Клуб КПЛ может не получить ожидаемого тренера

Бывший главный тренер "Атырау" и "Турана" Виталий Жуковский пока не определился с продолжением карьеры, передают Vesti.kz.

Несмотря на обсуждение его кандидатуры внутри руководства "нефтяников", специалист может не вернуться в "Атырау", который возглавлял в предыдущие несколько сезонов.

Как сообщает BorodAbata.kz, белорусский тренер рассматривает и другие предложения. Официальных комментариев от самого Жуковского пока не поступало.



Напомним, ранее он вместе с тренерским штабом покинул "Туран", подав заявление об уходе на фоне финансовых трудностей клуба.

На родине Жуковский работал с БАТЭ и "Ислочью".

Тем временем "Туран" потерпел очередное поражение в КПЛ, уступив "Женису" в 12-м туре.