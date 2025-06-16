КПЛ
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Клуб КПЛ может не получить ожидаемого тренера

©instagram.com/fc_atyrau

Бывший главный тренер "Атырау" и "Турана" Виталий Жуковский пока не определился с продолжением карьеры, передают Vesti.kz.

Несмотря на обсуждение его кандидатуры внутри руководства "нефтяников", специалист может не вернуться в "Атырау", который возглавлял в предыдущие несколько сезонов.

Как сообщает BorodAbata.kz, белорусский тренер рассматривает и другие предложения. Официальных комментариев от самого Жуковского пока не поступало.


Напомним, ранее он вместе с тренерским штабом покинул "Туран", подав заявление об уходе на фоне финансовых трудностей клуба.

На родине Жуковский работал с БАТЭ и "Ислочью".

Тем временем "Туран" потерпел очередное поражение в КПЛ, уступив "Женису" в 12-м туре.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 3 1 28-12 30
2 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 11 7 3 1 20-7 24
5 Окжетпес 12 6 2 4 19-19 20
6 Елимай 12 5 3 4 14-10 18
7 Ордабасы 11 4 4 3 13-11 16
8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14
9 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
10 Туран 12 3 2 7 11-15 11
11 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4

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