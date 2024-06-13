Клуб из Казахстана нашел усиление после анонса о чистке состава

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 22:38
©beroe.bg

Карагандинский "Шахтер" подпишет сербского защитника Зарию Ламбулича из белградского ИМТ, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

26-летний Ламбулич ранее выступал за сербские "Пролетер", "Златибор" и "Младость", белорусский "Шахтер", боснийский "Зриньски" и болгарский "Берое". Защитник имеет в своем активе два матча за молодежную сборную Сербии (U-21).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ламбулича в 250 тысяч евро.

Добавим, "Шахтер" находится на 12-й строчке в КПЛ.

Двукратный чемпион Казахстана нашел усиление состава в Европе

Ранее исполняющий обязанности главного тренера "Шахтера" Андрей Финонченко анонсировал чистку состава, подробности - тут.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Метки:
Шахтер ФК КПЛ Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 22:38
КПЛ
Клуб из Казахстана нашел усиление после анонса о чистке состава
Вчера , 19:11
КПЛ
Кандидата в сборную Казахстана прооперировали после грустного инцидента
Вчера , 18:25
КПЛ
"Король ассистов". Как фанаты в Дании восприняли трансфер Оразова
Вчера , 17:30
КПЛ
В федерации футбола отреагировали на трансфер Оразова
Вчера , 15:52
КПЛ
В европейском клубе рассказали, когда приметили Оразова
Вчера , 15:36
КПЛ
Оразов дал первый комментарий после перехода в датский клуб
Вчера , 15:20
КПЛ
"Актобе" объявил о трансфере Оразова в европейский клуб
Вчера , 14:20
КПЛ
Агент Оразова сделал заявление о трансфере в европейский клуб
Вчера , 13:40
КПЛ
Жена Кержакова высказалась о казахском языке
Вчера , 12:21
КПЛ
"Актобе" продал Оразова в Европу за солидную компенсацию
© 2008 - 2024 ТОО «EML»