Клуб из Казахстана нашел усиление после анонса о чистке состава

Карагандинский "Шахтер" подпишет сербского защитника Зарию Ламбулича из белградского ИМТ, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

26-летний Ламбулич ранее выступал за сербские "Пролетер", "Златибор" и "Младость", белорусский "Шахтер", боснийский "Зриньски" и болгарский "Берое". Защитник имеет в своем активе два матча за молодежную сборную Сербии (U-21).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ламбулича в 250 тысяч евро.

Добавим, "Шахтер" находится на 12-й строчке в КПЛ.

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