Клуб Жукова не отпустил африканского футболиста в Казахстан

Ранее он три года выступал в КПЛ.

Дэвид Мавутор. Фото: ФК "Висла"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 17:40

Ганский полузащитник польского клуба "Висла" Дэвид Мавутор не смог перейти в карагандинский "Шахтер". "Горняки" вели переговоры с игроком, однако нынешняя команда не отпустила футболиста, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В текущем сезоне чемпионата Польши Мавутор сыграл за "Вислу" семь матчей, в которых не отметился голевыми показателями.

В "Висле" универсальный футболист выступает вместе с игроком сборной Казахстана Георгием Жуковым. Ранее Мавутор три сезона защищал цвета "Жетысу".

Мавутор шесть лет выступал в чемпионате Таджикистана и, помимо паспорта Ганы, также имеет таджикское гражданство.

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Метки:
КПЛ-2021 Шахтер ФК Жетысу ФК Польша Жуков Георгий


Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 17:40
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