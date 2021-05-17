Клуб Жукова не отпустил африканского футболиста в Казахстан

Ганский полузащитник польского клуба "Висла" Дэвид Мавутор не смог перейти в карагандинский "Шахтер". "Горняки" вели переговоры с игроком, однако нынешняя команда не отпустила футболиста, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В текущем сезоне чемпионата Польши Мавутор сыграл за "Вислу" семь матчей, в которых не отметился голевыми показателями.

В "Висле" универсальный футболист выступает вместе с игроком сборной Казахстана Георгием Жуковым. Ранее Мавутор три сезона защищал цвета "Жетысу".

Мавутор шесть лет выступал в чемпионате Таджикистана и, помимо паспорта Ганы, также имеет таджикское гражданство.

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