Судейско-экспертная комиссия Казахстанской федерации футбола (КФФ) рассмотрела спорные эпизоды перенесенного матча 17-го тура казахстанской премьер-лиги между "Астаной" и "Атырау", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Встреча команд состоялась накануне в Алматы и завершилась победой "Астаны" со счетом 3:2. Причем победный мяч был забит на 101-й минуте с пенальти. После игры футболисты устроили массовую драку, а главный тренер столичного клуба Григорий Бабаян ответил на обвинения легионера "Атырау".

На основании имеющихся видеоматериалов Судейско-экспертная комиссия приняла следующее решение:

"43-я минута

Нападающий команды "Астана" №9 врывается в штрафную площадь соперника, где его встречает вратарь команды "Атырау" №1. Нападающий делает попытку передачи мяча партнеру, который блокирует вратарь команды "Атырау" №1, и далее мяч перехватывает защитник команды "Атырау". После того, как нападающий "Астаны" №9 сделал неудачную попытку передачи мяча, сталкивается по инерции с вратарем команды "Атырау" №1, который до столкновения сыграл в мяч. Продолжить игру – правильное решение арбитра.

48-я минута

Игрок команды "Астана" №3 после скидки мяча подыгрывает себе рукой, далее вторым касанием забивает гол в ворота команды "Астана". Судья засчитывает гол. После проверки гола судья VAR рекомендует судье отменить гол из-за игры рукой. Такая игра нападающего является наказуемой и подлежит отмене, так как мгновенно после игры рукой игрок команды "Астана" №3 забивает гол. Правильное решение – отменить гол.

57-я минута

Игрок команды "Астана" №77 и защитник команды "Атырау" №55 ведут борьбу за мяч, который находится на игровом расстоянии, в штрафной площади команды "Атырау". Нападающий команды "Астана" №77 пытается укрыть мяч и овладеть им, однако в это же время защитни команды "Атырау" №55 первым играет в мяч и вытыкает его. Далее следует неизбежный контакт двух игроков. Продолжить игру – правильное решение арбитра.

63-я минута

Игрок команды "Астана" №81 пытается принять мяч в штрафной площади команды "Атырау". Защитник команды "Атырау" №1, находясь на игровом расстоянии от мяча, играет сперва в мяч, далее следует неизбежный контакт с игроком. Данный контакт не служит основанием для назначения одиннадцатиметрового удара. Продолжить игру – правильное решение арбитра.

83-я минута

Игрок команды "Астана" №81 пытается взять мяч под контроль в штрафной площади "Атырау". Защитник команды "Атырау" №1, пытаясь сыграть в мяч, не успевает за действиями нападающего №81, сбивает его в районе голеностопа, совершая фол по неосторожности. Арбитр правильно назначает одиннадцатиметровый удар в ворота команды "Атырау".

90+9 минута

После верховой передачи в штрафную площадь команды "Атырау", защитник команды "Атырау" №4 прерывает передачу мяча, играя в него рукой. Правая рука защитника команды "Атырау" №4 обставлена в сторону, расширяет объем тела, находится в неестественном положении, движение руки идет навстречу к мячу.

Судья в виду плохой позиции продолжает игру. После просмотра VAR на поле судья матча правильно назначет одиннадцатиметровый удар в ворота команды "Атырау" за игру рукой", - , - отметили в КФФ.

Также в федерации прокомментировали ситуацию с клмпенсированным ко второму тайму временем. Напомним, "Астана" забила победный гол на 101-й минуте при шести добавленных.

"Ко времени второй тайма было добавлено 6 минут. Во время второго тайма врачи выходили на поле четыре раза, были произведены 5 остановок игры для замен.

Во время добавленного времени была еще одна остановка игры по причине травмы с выходом врача. Далее была замена игрока. Согласно Правил игры, судья обязан компенсировать ко времении добавленного времени дополнительное время, затраченное на выходы врачей и замен. В данном случае судья обязан был компенсировать минимум 1,5 минуты к добавленному времени.

На 96:38 команда "Атырау" забила гол и долго его праздновала. Судья обязан был компенсировать к ранее добавленным дополнительным 1,5 минутам компенсировать еще время, затраченное на празднование гола.

На 98:30 случился эпизод с возможной игрой рукой в штрафной площади команды "Атырау". Судья не имеет права закончить матч без подтверждения судьи VAR, если судья VAR проверяет возможное нарушение Правил игры. После проверки эпизода судье был рекомендован видеопросмотр на поле на предмет возможного назначения одиннадцатиметрового удара из-за игры рукой.

Судья матча правильно компенсировал затраченное время, связанные со всеми остановками игры", - говорится в сообщении.