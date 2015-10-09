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КПЛ
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В КФФ разобрали спорные эпизоды в матчах "Астаны" и "Кайрата"

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В КФФ разобрали спорные эпизоды в матчах "Астаны" и "Кайрата" ©ФК "Кайрат"

Директор департамента судейства и инспектирования Казахстанской федерации футбола Нуну Алешандре Паррейра де Каштру опубликовал разъяснения по отдельным игровым моментам матчей 12-го тура КПЛ, передают Vesti.kz.

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Директор департамента судейства и инспектирования Казахстанской федерации футбола Нуну Алешандре Паррейра де Каштру опубликовал разъяснения по отдельным игровым моментам матчей 12-го тура КПЛ, передают Vesti.kz.

Он дал оценку действиям арбитров и видеопомощников в соответствии с правилами игры.

"Астана" - "Окжетпес"

36-я минута - в штрафной площади гостей защитник команды, играя в подкате, пытается завладеть мячом, но опаздывает и задевает соперника, не сыграв в мяч.

Правильное решение - назначить 11-метровый удар, поскольку это был явный поздний подкат с нарушением, повлекшим за собой подножку.

Правильное решение ВАР - не вмешиваться.

"Жетысу" - "Кайрат"

33-я минута - в штрафной площади хозяев несколько игроков борются за мяч. Нападающий гостей (№14) и вратарь хозяев одновременно прыгают за мяч, между ними происходит незначительный и естественный физический контакт в воздухе, после чего оба падают.

Правильное решение - продолжить игру.

Правильное решение ВАР - не вмешиваться.

Напомним результаты игр 12-го тура: "Атырау" - "Улытау" (0:1), "Жетысу" - "Кайрат" (2:2), "Кызыл-Жар" - "Актобе" (1:1), "Туран" - "Женис" (0:2), "Астана" - "Окжетпес" (5:2), "Кайсар" - "Тобол" (1:1), "Ордабасы" - "Елимай" (1:1).

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 3 1 28-12 30
2 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 11 7 3 1 20-7 24
5 Окжетпес 12 6 2 4 19-19 20
6 Елимай 12 5 3 4 14-10 18
7 Ордабасы 11 4 4 3 13-11 16
8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14
9 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
10 Туран 12 3 2 7 11-15 11
11 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4

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