В КФФ разобрали спорные эпизоды в матчах "Астаны" и "Кайрата"

Директор департамента судейства и инспектирования Казахстанской федерации футбола Нуну Алешандре Паррейра де Каштру опубликовал разъяснения по отдельным игровым моментам матчей 12-го тура КПЛ, передают Vesti.kz.

Он дал оценку действиям арбитров и видеопомощников в соответствии с правилами игры.

"Астана" - "Окжетпес"

36-я минута - в штрафной площади гостей защитник команды, играя в подкате, пытается завладеть мячом, но опаздывает и задевает соперника, не сыграв в мяч.

Правильное решение - назначить 11-метровый удар, поскольку это был явный поздний подкат с нарушением, повлекшим за собой подножку.

Правильное решение ВАР - не вмешиваться.

"Жетысу" - "Кайрат"

33-я минута - в штрафной площади хозяев несколько игроков борются за мяч. Нападающий гостей (№14) и вратарь хозяев одновременно прыгают за мяч, между ними происходит незначительный и естественный физический контакт в воздухе, после чего оба падают.

Правильное решение - продолжить игру.

Правильное решение ВАР - не вмешиваться.

Напомним результаты игр 12-го тура: "Атырау" - "Улытау" (0:1), "Жетысу" - "Кайрат" (2:2), "Кызыл-Жар" - "Актобе" (1:1), "Туран" - "Женис" (0:2), "Астана" - "Окжетпес" (5:2), "Кайсар" - "Тобол" (1:1), "Ордабасы" - "Елимай" (1:1).