Кержаков высказался о чемпионских шансах "Кайрата" после драматичной ничьей с "Тоболом"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 22:22
©ФК "Кайрат"

Главный тренер "Кайрата" Александр Кержаков прокомментировал ничью с "Тоболом" в матче 18-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт QFL.

Встреча прошла в Алматы и завершилась вничью со счетом 2:2.

"Мы сыграли не так, как надо. Играли очень плохо без мяча, играли очень плохо в отборе. Но по накалу, по драматургии - неплохой матч. Ничья... Думаю, мы ее заслужили меньше - тем качеством игры, которую мы показали. Но везет тому, кто везет, и мы, наверное, были награждены за предыдущие хорошие матчи. Но, если мы будем продолжать так, как сегодня, то не добьемся той цели, к которой идем. Поэтому нужно сделать выводы, нужно сделать серьезные выводы и готовиться к следующему матчу.

Хорошо, что такой матч произошел. Хорошо, что мы на последних секундах забили гол и не проиграли", - отметил Кержаков.

Ранее в других встречах 18-го тура "Атырау" обыграл "Шахтер" (1:0), "Елимай" оказался сильнее "Кызылжара" (2:1), "Кайсар" и "Жетысу" не смогли выявить сильнейшего (0:0). Центральный матч КПЛ между "Ордабасы" и "Актобе" завершился вничью (1:1).

 

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