Россиянин Александр Кержаков вспомнил свой этап тренерской карьеры в "Кайрате" и детали ухода из алматинского клуба, заявив о том, что не стерпел неуважение в свой адрес, передают Vesti.kz.

Сообщалось, что его отставка произошла после поражения от "Астаны" (0:1) и случившегося после игры конфликта с президентом алматинского клуба Кайратом Боранбаевым. В "Кайрате" Кержаков пробыл с мая по сентябрь 2024 года.

- Вы вернулись в Россию только на Новый год?

- После увольнения из "Кайрата" остались в Алматы: сын пошел там в школу, которую мы уже оплатили. Ему очень нравилось, да и школа довольно хорошего уровня. До первого полугодия мы остались там, а потом на несколько дней поехали в Дубай отдохнуть. Сейчас основательно вернулись в Россию.

- А что с "Кайратом"?

- Часто тренеры говорят, что решили разойтись "по соглашению сторон" или "по семейным обстоятельствам". Кажется, что в таких случаях кто-то что-то скрывает. Есть характер людей, планирование горизонта: "Скажу меньше - выше вероятность, что следующий работодатель даст мне работу, ведь про него я плохо не скажу". У многих тренеров случались конфликты, из-за которых им приходилось увольняться или их выгоняли. Но это не вываливалось наружу. Мне же нечего скрывать - было бы глупо говорить, что я решил уйти из "Кайрата" по семейным обстоятельствам.

- Вас же тогда признали лучшим тренером месяца. "Кайрат" шел первым - и вас почти сразу увольняют. Писали, президент "Кайрата" сказал в раздевалке, что "вы го*но, а не тренер".

- Случились вещи, которые, на мой взгляд, недопустимы в команде. Другого выбора у меня не было. Может, есть тренеры, которые могли бы такое стерпеть - ради работы. Но не я. Человеческое уважение стоит во главе как в работе, так и в жизни. Либо уважаешь себя, либо терпишь.

- То есть, как только вы это услышали, сразу для себя все решили?

- Да. Потом про меня много чего рассказывали. А я не слишком воспринимаю, когда что-то в СМИ преподносят от "источника из клуба". Если говоришь правду, почему стесняешься сказать от себя? Зачем прятаться? Если скрываешь свое имя - что-то нечисто. Было много жестких слов. Как сейчас помню: "группировки в команде", "я разговариваю по телефону и не прихожу на тренировки", "не владею командой". Все это глупости - в первую очередь был результат. Команда не была на первом месте на протяжении двух лет ни одного дня, а мы пришли и вышли на первое место через два месяца.

Напомним, что после Кержакова "Кайрат" возглавил местный специалист Рафаэль Уразбахтин, под руководством которого алматинцы стали чемпионами КПЛ-2024. Впоследствии с Уразбахтиным продлили контракт до конца 2027 года.