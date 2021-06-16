Сегодня, 16 июня, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) пройдет жеребьевка второго отборочного раунда Лиги конференций, в котором примут участие три казахстанских клуба - "Тобол", "Астана" и "Шахтер", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Прямая трансляция жеребьевки начнется в 17:30 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА.

О потенциальных соперниках "Астаны", "Тобола" и "Шахтера" можно узнать здесь.

Матчи второго отборочного раунда Лиги конференций пройдут 22 и 29 июля.

Добавим, что накануне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой в соперники алматинскому "Кайрату" достался израильский "Маккаби" из Хайфы.

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