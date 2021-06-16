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Определились потенциальные соперники "Астаны", "Тобола" и "Шахтера" в новом турнире УЕФА

Сегодня пройдет жеребьевка.

Определились потенциальные соперники "Астаны", "Тобола" и "Шахтера" в новом турнире УЕФА
Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня, 16 июня, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго отборочного раунда Лиги конференций, в котором примут участие три казахстанских клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, костанайский "Тобол" попал в число несеяных команд и может сыграть одним из следующих соперников: "Хайдук" (Хорватия), "Воеводина" (Сербия), "Абердин" (Шотландия), "Копенгаген" (Дания), "Русенборг" (Норвегия).

"Астана" же оказалась в числе сеяных команд и ее потенциальными соперниками являются победители пар "Гагра" (Грузия) / "Сутьеска" (Северная Македония), "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) / "Влазния" (Албания), "Силекс" (Северная Македония) / "Петрокуб" (Молдавия), а также азербайджанская "Кешля" и греческий "Арис".

А карагандинский "Шахтер" может встретиться с одной из следующих команд: "Аполлон" (Кипр), "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль), "Чукарички" (Сербия), "Стяуа" (Румыния) и "Ворскла" (Украина).

Матчи второго отборочного раунда Лиги конференций пройдут 22 и 29 июля, лучшие по итогам двух противостояний выйдут в третий раунд.

Накануне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой в соперники алматинскому "Кайрату" достался израильский "Маккаби" из Хайфы.

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Метки:
Астана ФК Тобол ФК Шахтер ФК Лига конференций УЕФА

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