Казахстанский клуб забил два гола обладателю Кубка Румынии

Футбольный клуб "Кайсар" из Кызылорды провел товарищеский матч против румынского "Волунтари" во время учебно-тренировочного сбора в Турции, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:2. У кызылординцев отличились Руслан Сахалбаев и Ерсултан Торекул, у румын голы забили Игорь Армаш и Любан Крепуля.

"Кайсар" финишировал на шестом месте в казахстанской премьер-лиге-2023.

"Волунтари" в текущем сезоне национального чемпионата идет на 13-м месте из 16, набрав 24 очка после 21 матча. В свое время команда выигрывала Кубок (2016/17) и Суперкубок Румынии (2017).