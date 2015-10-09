Казахстанский клуб усилился вратарём из Европы

Молдавский вратарь Степан Сикач перешёл в футбольный клуб "Жетысу" из Талдыкоргана, передают Vesti.kz.

При этом детали контракта не уточняются.

Сикач уже имеет опыт выступления в Казахстане, так как ранее защищал цвета уральского "Акжайыка" (2021-2022) и кызылординского "Кайсара" (2023-2024).

В его карьере также были грузинские клубы "Самтредиа", "Динамо" (Тбилиси), "Колхети-1913", а ещё российские "Афипс", "Торпедо" (Москва), "Волгарь", "Салют" (Белгород) и "Терек".

В своё время привлекался в молодёжную сборную Молдовы (U-21).

