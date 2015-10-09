Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 21:50
 

Казахстанский клуб усилился вратарём из Европы

  Комментарии

Казахстанский клуб усилился вратарём из Европы ©ФК "Акжайык"

Молдавский вратарь Степан Сикач перешёл в футбольный клуб "Жетысу" из Талдыкоргана, передают Vesti.kz.

При этом детали контракта не уточняются.

Сикач уже имеет опыт выступления в Казахстане, так как ранее защищал цвета уральского "Акжайыка" (2021-2022) и кызылординского "Кайсара" (2023-2024).

В его карьере также были грузинские клубы "Самтредиа", "Динамо" (Тбилиси), "Колхети-1913", а ещё российские "Афипс", "Торпедо" (Москва), "Волгарь", "Салют" (Белгород) и "Терек".

В своё время привлекался в молодёжную сборную Молдовы (U-21).


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Турин   •   Регулярный чемпионат, мужчины
25 января 22:00   •   не начат
Ювентус
Ювентус
(Турин)
- : -
Наполи
Наполи
(Неаполь)
Кто победит в основное время?
Ювентус
Ничья
Наполи
Проголосовало 15 человек

