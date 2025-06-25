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Казахстанский клуб расстался с тремя футболистами

©instagram.com/fc.turan

Футбольный клуб "Туран" из Туркестана объявил об уходе еще трех игроков, сообщают Vesti.kz.

Согласно информации пресс-службы команды, клуб покинули Абылайхан Жумабек, Еркебулан Тойбеков и Абинур Нурымбет. При этом последний уже успел трудоустроиться в новом коллективе.


Ранее "Туран" сообщил о расторжении контрактов с восемью иностранными легионерами, подробности - по ссылке.

Напомним, что недавно клуб сменил главного тренера: новым наставником стал казахстанский специалист Абдухалик Бурибаев. Его предшественник, Виталий Жуковский, вернулся в "Атырау".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12
12 Туран 13 3 2 8 12-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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