Казахстанский клуб расстался с тремя футболистами

Футбольный клуб "Туран" из Туркестана объявил об уходе еще трех игроков, сообщают Vesti.kz.

Согласно информации пресс-службы команды, клуб покинули Абылайхан Жумабек, Еркебулан Тойбеков и Абинур Нурымбет. При этом последний уже успел трудоустроиться в новом коллективе.



Ранее "Туран" сообщил о расторжении контрактов с восемью иностранными легионерами, подробности - по ссылке.

Напомним, что недавно клуб сменил главного тренера: новым наставником стал казахстанский специалист Абдухалик Бурибаев. Его предшественник, Виталий Жуковский, вернулся в "Атырау".