КПЛ
Сегодня 16:05

Казахстанский клуб провернул трансфер испанского футболиста

Пабло Альварес. Фото: ©ФК "Карпаты"

Футбольный клуб "Актобе" объявил о переходе 28-летнего испанского полузащитника Пабло Альвареса Гарсии, передают Vesti.kz.

Гарсия родился в Лангрео (Астурия). Начал заниматься футболом в клубе "Эулалия Альварес", где был с 2001 по 2007 год, а затем играл за "Исастур Алькасар" (2007–2009).

В 2009 году он поступил в молодёжную академию хихонского "Спортинга", в которой находился до 2013 года. В июле 2013-го Альварес подписал контракт с "Вильярреалом", где провёл три сезона в системе клуба.

Также в карьере испанского полузащитника были "Алавес", "Сан-Игнасио", болгарский "Черно море", хорватская "Риека" и львовские "Карпаты".


Ранее казахстанский клуб сделал предложение Марко Ройсу. А полузащитника "Кайрата" Адилета Садыбекова связывают с возможным переходом в "Актобе".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

