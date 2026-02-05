Казахстанский клуб провернул трансфер испанского футболиста

Футбольный клуб "Актобе" объявил о переходе 28-летнего испанского полузащитника Пабло Альвареса Гарсии, передают Vesti.kz.

Гарсия родился в Лангрео (Астурия). Начал заниматься футболом в клубе "Эулалия Альварес", где был с 2001 по 2007 год, а затем играл за "Исастур Алькасар" (2007–2009).

В 2009 году он поступил в молодёжную академию хихонского "Спортинга", в которой находился до 2013 года. В июле 2013-го Альварес подписал контракт с "Вильярреалом", где провёл три сезона в системе клуба.

Также в карьере испанского полузащитника были "Алавес", "Сан-Игнасио", болгарский "Черно море", хорватская "Риека" и львовские "Карпаты".





Ранее казахстанский клуб сделал предложение Марко Ройсу. А полузащитника "Кайрата" Адилета Садыбекова связывают с возможным переходом в "Актобе".