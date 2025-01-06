Казахстанский клуб объявил о подписании игрока сборной

Защитник сборной Казахстана Михаил Габышев присоединился к карагандинскому "Шахтеру", сообщают Vesti.kz.

"Горняки" объявили о подписании контракта с защитником "Елимая".

В предыдущем сезоне 35-летний Габышев выступал за семейский клуб, проведя 12 матчей. Летом 2024 года он принял участие в двух матчах за сборную Казахстана против Армении и Азербайджана. Всего на его счету 12 игр за национальную команду и один забитый гол.

Габышев выступал за карагандинский клуб с 2012 по 2018 год. В составе "горняков" Михаил провел 141 матч и забил шесть голов.



